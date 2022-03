Présidentielle 2022 : Voici les affiches de campagne des candidats

A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, les douze candidats officiels dévoilent petit à petit leurs affiches de campagne.

FABIEN ROUSSEL - PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Le candidat du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a dévoilé son affiche officielle de campagne le 17 janvier dernier. Cette dernière met en avant le candidat sur un camaïeu de rouge, de rose et de violet. L'affiche s'accompagne de son slogan pour la présidentielle : «La France des jours heureux».

À coller sur tous les murs de France pic.twitter.com/mP7WjI65Hb — Avec Fabien Roussel ! (@AvecRoussel) January 17, 2022

Emmanuel Macron - la république en marche

Le président de la République et candidat à sa propre réélection a dévoilé le 5 mars dernier son affiche officielle de campagne pour la présidentielle. Celle-ci met en scène Emmanuel Macron souriant avec des personnes en arrière-plan. Elle s'accompagne du slogan du candidat : «Avec Vous ». Pour sa seconde campagne, le président sortant axe sa campagne sur la proximité et le dialogue avec les électeurs.

Marine Le Pen - Rassemblement national

C'est le 4 février dernier que Marine Le Pen, finaliste de 2017 et candidate du Rassemblement National, a présenté l'affiche officielle de sa campagne présidentielle. Sur cette dernière on peut voir la candidate sur un fond bleu, avec le slogan «La France qu'on M», faisant référence à la première lettre du prénom de Marine Le Pen.

Avant la convention présidentielle ce samedi à #Reims, découvrez ma nouvelle affiche de campagne, qui sera collée dans toute la France !



https://t.co/G74OTZDHjV pic.twitter.com/A4W3iDWD22 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 4, 2022

Eric Zemmour - Reconquête

Le candidat de Reconquête a dévoilé son affiche de campagne dès le mois de décembre 2021. Sur cette dernière, Éric Zemmour apparaît sur un fond de verdure floutée. Le slogan de l'ancien polémiste reprend une phrase attribuée à Napoléon Ier, «Impossible n'est pas français».

Jean-Luc Mélenchon - La france insoumise

Le 2 mars dernier, Jean-Luc Mélenchon a présenté son affiche de campagne officielle. Sur cette dernière le candidat de la France Insoumise apparaît regard vers l'avenir sous son slogan : «Un autre monde est possible».

Voici notre nouvelle affiche !





Partagez-la sur les réseaux sociaux avec #UnAutreMondeEstPossible pic.twitter.com/q8HkkO8iLa — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 2, 2022

Anne Hidalgo - Parti socialiste

La candidate du Parti socialiste (PS), Anne Hidalgo, a multiplié les affiches depuis le début de la campagne. Le 20 février dernier, elle a présenté sa troisième affiche. La candidate y est souriante sur un fond de verdure et son slogan, «Ensemble changeons d'avenir», apparaît en rose, couleur du PS.

Ensemble, nous avons encore le moyen de décider, de changer. Il n'y a pas de fatalité à vivre un avenir sombre, offert aux extrêmes.





Ensemble, nous pouvons mener notre transition écologique tout en relevant le défi social et n'oublier personne.





Ensemble, changeons d’avenir. pic.twitter.com/7hFbR3JU9t — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 20, 2022

Yannick Jadot - europe ecologie les verts

L'affiche du candidat d'Europe Ecologie Les Verts était très attendue puisque les photos avaient été réalisées par le photographe star du Rap US, Jonathan Mannion. Yannick Jadot y apparaît de profil sur un fond vert. Le candidat appelle dans son slogan à «Faire face».

Faire face.





Découvrez mon affiche officielle pour l’élection présidentielle. pic.twitter.com/73gfGnqkTm — Yannick Jadot (@yjadot) March 11, 2022

Valérie Pécresse - Les Républicains

Le 9 mars dernier, la candidate des Républicains a dévoilé son affiche de campagne pour la présidentielle 2022. Sur cette dernière, Valérie Pécresse y apparaît sur un fond de nature flouté. Son slogan pour cette élection est «Le courage de faire». Dans son tweet de présentation, la présidente de la région Ile-de-France déclare : «Il y a ceux qui veulent plaire. Moi je veux faire.»

Il y a ceux qui veulent plaire.



Moi je veux faire.





Faire pour réformer. Faire pour remettre de l'ordre. Faire pour libérer les énergies créatrices. Faire pour redonner espoir. Faire pour hisser la France au premier rang.





Oui, j'ai ce courage.



Le courage de faire. pic.twitter.com/58Qy1N5uHu — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 9, 2022

Nicolas Dupont-Aignan - debout la france

Le 12 mars dernier, le candidat de Debout la France (DLF) a dévoilé son affiche de campagne via son compte Twitter. Nicolas Dupont-Aignan y apparaît souriant. Dans le fond de l'affiche on peut voir une ville rurale et un grand champ. Son slogan pour l'élection présidentielle : «Choisir la liberté».