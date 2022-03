«On n’a pas fait une politique aux doigts mouillés», répond Barbara Pompili à Valérie Pécresse

Barbara Pompili était l'invitée de Laurence Ferrari dans La Matinale de CNEWS. La ministre de la Transition écologique s'est exprimée sur le bilan énergétique d'Emmanuel Macron.

Pour elle, le gouvernement n’a pas hésité à agir dans le domaine énergétique. Des décisions qui ont impacté le présent et impacteront le futur du pays selon la ministre de la Transition écologique : «On n’a pas fait une politique aux doigts mouillés comme certains autres candidats. On a demandé à des spécialistes RTE, le réseau de transport d’électricité, de faire des études durant deux ans pour faire des scénarios pour qu’on puisse atteindre la neutralité carbone en 2050. C’est notre objectif de l’accord de Paris».

Ces études du réseau de transport d’électricité sont devenues des scénarios qu’Emmanuel Macron a étudié en profondeur : «Ils nous ont proposé des scénarios et le président de la République s’est fondé sur ces scénarios qui reposent sur des économies d’énergie, sur le développement massif des renouvelables et sur un renouvellement du parc nucléaire, un renouvellement partiel. Voilà ce que fait le président de la République donc c’est très programmé et ce n’est pas ‘on veut plus de nucléaire, moins de machin’, c’est sérieux», a déclaré Barbara Pompili.