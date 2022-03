Manuel Bompard (LFI) : «Ça fait 10 ans qu'on dit que si on ne règle pas le rapport entre la Russie et ses voisins ça va dégénérer»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 25 mars, Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, est revenu sur l’invasion russe en Ukraine.

«Non on ne peut pas comprendre que Vladimir Poutine en soit venu à rompre avec le respect du droit international», estime Manuel Bompard, qui condamne l’invasion russe en Ukraine.

Mais le député européen LFI rappelle que «cela fait dix ans maintenant que nous alertons sur le fait que si on ne règle pas la question de la sécurité aux frontières entre la Russie et ses voisins, la question de l’extension de l’OTAN toujours plus à l’Est jusqu’aux frontières de la Russie cela va dégénérer.»

Une situation qui a dégénéré avec le lancement «d’une opération spéciale» contre l’Ukraine le 24 février denier. Cependant, Manuel Bompard souligne que si la situation aurait pu être évitée, «on ne peut pas justifier l’intervention russe, cela serait inacceptable.»

«Les causes qui ont conduit à cette intervention doivent être traitées. Et si on veut ramener la paix, on ne pourra pas le faire autrement qu’en discutant de ces sujets. Faisons en sorte de mettre en place une nouvelle architecture de sécurité entre l’Europe et la Russie», explique le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.