Présidentielle 2022 : En meeting à Paris, Yannick Jadot veut démontrer l'utilité du vote écologiste

Yannick Jadot, le candidat Europe Écologique Les Verts cherchera à relancer sa campagne lors d’un meeting au Zénith de Paris, ce dimanche 27 mars.

Celui qui a privilégié les meetings en plein air dans les bourgs des villages français, a décidé de voir les choses en grand à deux semaines du premier tour de l’élection présidentielle. Sur son site de campagne, il est écrit que ce meeting intitulé «Le Meeting des possibles», qui débutera à 13h30, sera le grand évènement public de la campagne du candidat Europe Écologie les Verts pour le climat et la justice sociale. Yannick a clairement besoin de retrouver une dynamique positive dans sa campagne. Toutefois, le candidat ne veut pas rompre avec le prisme écologique qu’il a imposé tout au long de la campagne.

Il arrivera au Zénith de Paris en vélo

Selon Le Figaro, il se déplacera à vélo jusqu’au Zénith de Paris, accompagné par plusieurs militants et membres du parti, comme sa porte-parole, Delphine Batho. «Nous devons nous désintoxiquer du conditionnement des sondages qui ont une vraie difficulté à rendre compte du vote écologiste», a-t-elle déclaré dans les colonnes du Figaro. Dans le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, dévoilé, ce jeudi 24 mars, l’écologiste Yannick Jadot stagne à 6 % et reste devant un Fabien Roussel qui se rapproche dangereusement (4 %) et derrière un Eric Zemmour qui semble inatteignable (10 %).

«Une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine»

La campagne du candidat a été marquée par plusieurs évènements marquants comme sa brouille avec Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire écologiste, et ses échanges virulents avec TotalÉnergies qu’il accuse de complicité de crime de guerre.

Ses récents propos contre le président de la République et sa «complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine» ont aussi fait réagir le gouvernement : «S’il pouvait y avoir une image de ce bilan, y compris dans le contexte actuel, c’est en 2018. Emmanuel Macron, il est à Saint-Pétersbourg avec son ami Vladimir Poutine. Et il signe deux contrats et tout ça est mis en scène comme il sait le faire. Total pour le gaz, maintenant, Total fait ce qu’il veut et il signe le développement d’Orpea. Pour moi, ça résume le bilan de ce quinquennat : le gaz, Orpea avec une spéculation sur nos aînés, et une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine», a déclaré Yannick Jadot sur Public Sénat, le 4 mars 2022.