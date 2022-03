«Macron assassin» : Emmanuel Macron invite Éric Zemmour à «s’équiper» de prothèses auditives

En déplacement à Dijon, le président de la République et candidat LREM à l’élection présidentielle s’est fait remarquer par une phrase à l’attention d’Éric Zemmour.

Interrogé par la presse à la suite des cris «Macron assassin !» lancés durant le rassemblement d’Éric Zemmour ce dimanche 27 mars au Trocadéro, Emmanuel Macron a estimé qu’«il y a deux hypothèses : l’indignité, celle qui me semble la plus crédible. La deuxième, c’est la méconnaissance d’une réforme très importante du quinquennat, le 100% santé. [...] Maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale».

Le candidat à un second mandat s’est, dans la foulée, targué d’une attaque à l’encontre d’Éric Zemmour en s’appuyant sur son programme: «J’invite le candidat malentendant à s’équiper à moindre mal». Une référence indirecte au candidat et à son manque de réaction face aux cris provenant de la foule réunie sur le parvis du Trocadéro.

Un cri condamné de toutes parts

Le candidat du parti Reconquête a en effet condamné «ce qu’a dit la foule à ce moment-là», mais son entourage affirme également qu’il n’a pas entendu les cris des dizaines de milliers de partisans présents au rassemblement.

Des mots qui ont provoqué de nombreuses réactions de tous bords politiques, Marine Le Pen estimant qu’il s’agissait d’«une forme d’outrance qui répond à une forme d’outrance», tandis que Christophe Castaner a estimé que le laisser-aller d’Éric Zemmour était «irresponsable».