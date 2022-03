Accusation d'harcèlement et agression sexuelle : Jean-Vincent Placé présenté à un juge d'instruction

Visé par des accusations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, l'ex-secrétaire d'Etat écologiste Jean-Vincent Placé devait être présenté, ce mardi 29 mars en fin d'après-midi, à un juge d'instruction, a indiqué une source judiciaire à CNEWS.

Sur la base de ces mêmes accusations, Jean-Vincent Placé avait été mis en garde à vue la veille, lundi 28 mars. Le parquet de Paris a dans la foulée ouvert une information judiciaire «des chefs d'agression sexuelle et harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction» ainsi que pour «agression sexuelle», a encore ajouté cette source judiciaire.

Une plainte avait été déposée en novembre 2021 par une ex-collaboratrice. La plaignante accuse Jean-Vincent Placé de faits de harcèlement sexuel, subis entre 2012 et 2016.

Elle a été entendue par les enquêteurs à ce sujet, de même que plusieurs anciens collaborateurs d'élus écologistes.

La première agression présumée daterait d'août 2015, lorsque Jean-Vincent Placé aurait «touché les fesses» de cette ex-collaboratrice, en marge du rassemblement estival d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), à Lille.

L'ex-secrétaire d'Etat aurait récidivé à la mi-mai 2016, lors d'un déplacement officiel à Séoul (Corée du Sud), en touchant «délibérément la poitrine» de la plaignante au cours d'un trajet en voiture.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, Jean-Vincent Placé n'avait pas souhaiter faire de commentaire «à ce stade», assurant qu'il répondrait néanmoins «à toutes les questions» des enquêteurs.

En mars 2021, l'ex-élu écologiste avait déjà été condamné à une amende pour harcèlement sexuel sur une gendarme chargée de sa sécurité. Avant cela, en septembre 2018, Jean-Vincent Placé avait été condamné à trois mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende pour violences et outrage lors d'une soirée. Lui-même avait reconnu avoir été «extrêmement insistant» et «déplacé» avec une cliente.