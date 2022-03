Parcoursup : dernier jour pour renseigner ses vœux

Les lycéens n’ont que jusqu’à ce mardi soir minuit pour renseigner leurs vœux de formation dans l’enseignement supérieur sur la plate-forme Parcoursup.

Depuis le 20 janvier dernier, les élèves ont pu progressivement créer leur dossier et enregistrer leurs vœux de formation. Ils peuvent soumettre au maximum dix vœux, mais également dix vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Des choix parfois difficiles, d’autant que le catalogue a été étoffé cette année, et propose désormais 19.500 formations dont 6.000 en apprentissage.

L'urgence pour les élèves de Terminale est donc de faire leurs choix, puisqu'ils disposent d'encore un peu de temps pour travailler leurs lettres de motivation et constituer le fameux dossier, dans lequel ils devront donner tous les documents exigés par les établissements d'enseignement supérieur, dont la date limite de dépôt est fixée au 7 avril prochain.

La phase principale d’admission, pendant laquelle les lycéens découvriront s’ils ont été acceptés ou non dans les formations demandées, s’ouvrira quant à elle le 2 juin, après les commissions d’examen des candidatures. Cette étape prendra fin le 15 juillet, et la phase complémentaire, pour les candidats qui ont été refusés dans tous leurs choix, s'ouvrira le 23 juin et se terminera le 16 septembre, au moment de la rentrée scolaire.

En attendant les résultats, les élèves de Terminale devront se concentrer sur leurs épreuves de spécialités pour le baccalauréat général, qui devaient se dérouler en mars mais ont été reportées en raison de la crise sanitaire. Elles se tiendront donc les 11, 12 et 13 mai prochains.

Depuis son lancement en 2018, la plate-forme Parcoursup reste vivement critiquée, et est devenue un sujet de débat de la campagne présidentielle. Certains candidats, comme Anne Hidalgo ou Fabien Roussel, proposent même de la supprimer complètement.