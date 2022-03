Un avion A380 a pu voler 3 heures sans kérosène mais avec du carburant durable

Exit le kérosène. La société Airbus a annoncé avoir réussi à faire voler son avion phare, le A380, pendant trois heures avec un carburant durable, le 25 mars dernier.

C’est le troisième avion de l’entreprise, après l’A350 et l’A319neo, à réussir son vol grâce à au «Sustainable Avion Fuel» (SAF), carburant fabriqué à partir d’esters et d’acides gras hydrotraités, généralement récupérés à partir d’huiles de cuisson usagées et de résidus graisseux, rapporte Capital. Il ne comporte donc aucun combustible fossile.

L'A380 a décollé de l’aéroport de Toulouse, et l’un de ses quatre moteurs fonctionnait avec 100% de SAF, une première pour Airbus. «C’est la première fois que le SAF non mélangé est utilisé sur une plate-forme d’essai en vol de l’A380», a expliqué Wolfgang Absmeier, pilote d’essai d’Airbus, dans un communiqué de la société. Ce carburant durable a donc été utilisé à toutes les étapes du vol, du décollage à l’atterrissage. Il a été fourni par TotalEnergies et produit dans des usines françaises en Normandie, près du Havre.

«L’essai en vol a répondu à toutes nos exigences, ce qui nous permettra de réaliser la phase suivante du projet, qui consiste en des manœuvres spécifiques du moteur», a-t-il ajouté. Un deuxième vol d’essai devait avoir lieu ce mardi matin entre l’aéroport de Toulouse et celui de Nice.

En juillet dernier, le gouvernement français a lancé un appel à projet pour le développement d’une «filière française de carburants aéronautiques durables», avec une enveloppe pouvant aller jusqu’à 200 millions d’euros. La feuille de route du ministère des Transports et de l’Ecologie, établie en janvier 2020, indiquait la substitution du kérosène fossile par des biocarburants à hauteur de 2% en 2025, puis 5% en 2030, avant un objectif sur le long-terme de 50% en 2050. Le trafic aérien étant amené à augmenter sensiblement ces prochaines années, l’objectif est de limiter les émissions de gaz à effet de serre.