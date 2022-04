Vague de froid : la liste des départements en vigilance orange

Ce samedi et jusqu’à demain dimanche, dix départements sont encore placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France. Les principales zones touchées sont la Corse, le Massif central et les Alpes.

Ce week-end encore, il va falloir faire preuve de beaucoup d’attention, notamment dans les départements suivants : la Corse, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire, Corse-du-Sud, le Puy-de-Dôme et la Savoie sont maintenus en alerte jusqu'à dimanche matin. L'Ariège, l'Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et la Haute-Vienne ne sont en revanche plus concernés par l'épisode.

La perturbation dure depuis vendredi. À ce moment-là, 19 départements étaient concernés.

Plusieurs chutes de neige importantes et inhabituelles ont eu lieu dans certaines zones.

Si la neige à atteint jusqu’à 50 centimètres sur les reliefs alpins, Météo France se veut tout de même rassurante et révèle une tendance générale à l’atténuation de ces chutes de neige.

L'activité est en baisse mais il #neige encore à très basse altitude cet après-midi dans le centre et l'est du pays. A 14h, on relevait 3cm à Guéret, 4cm à Limoges 5cm à Grenoble, 9cm à Evian, 14cm à Ministrol/Loire. 10 à 20cm au dessus de 500m, jusqu'à 40 cm au dessus de 1000m. — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 2, 2022

La situation de la circulation routière ne va pas en s’améliorant, surtout ce samedi sur certains axes du Centre-Est notamment. Dans la vallée de la Loire et la vallée du Rhône, les viticulteurs et les arboriculteurs redoutent quant à eux le gel pour les deux nuits à venir.