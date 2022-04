Eric Zemmour : «Moi je rassemble LR et le RN»

Invité de Laurence Ferrari sur CNEWS ce vendredi matin, le candidat de Reconquête à la Présidentielle, Éric Zemmour, a estimé qu’il était «le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron» lors du second tour.

S’il parvient à passer le cap du premier tour, Éric Zemmour a énuméré plusieurs figures du LR qui, selon lui, voteront en sa faveur le 24 avril prochain.

«Il y aura Éric Ciotti qui appellera à voter pour moi. Il y aura également François-Xavier Bellamy (…) et Nadine Morano qui, elle, ne l’a pas annoncé publiquement mais je pense qu’elle le fera. Il y’en aura d’autres», a-t-il dit.

«Marine Le Pen ne défend plus les idées de la France»

Éric Zemmour pense être le seul à pouvoir rassembler l’électorat de LR et du Rassemblement national. «Si Marine Le Pen est au second tour, personne à LR n’appellera à voter pour elle», a-t-il affirmé.

«Moi, je rassemble LR et le RN, c’est différent. Je pense que je suis le seul à pouvoir rassembler tous ces électorats pour battre Emmanuel Macron. Et surtout, à défendre une idée de la France que, manifestement, Marine Le Pen ne défend plus quand elle veut s’allier à la gauche», a martelé Eric Zemmour.