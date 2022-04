Abstention : quel est le record pour une élection présidentielle ?

A chaque élection revient la question de l'abstention, et l'élection présidentielle ne fait pas exception à la règle. Si le phénomène de l'abstention est en forte augmentation, c'est au début de la Ve République, lors du scrutin de 1969 que le taux a été le plus fort.

Ainsi, dès la troisième élection présidentielle de la Ve République, les électeurs ont boudé les urnes. Au premier tour du scrutin, seuls 77,59% d'entre eux sont allés voter. C'est sept points de moins que lors de la précédente élection présidentielle en 1965.

Au second tour, qui a vu s'affronter le candidat de l'UDR Georges Pompidou et le candidat du Centre démocrate Alain Poher, la participation s'est effondrée et seuls 68,85% des Français se sont rendus aux urnes. C'est à ce jour le taux de participation le plus faible de la Ve République pour une élection présidentielle.

Sur l'ensemble du scrutin de juin 1969, 26,78% des électeurs ont fait le choix de l'abstention. Une élection un peu particulière puisqu'elle a eu lieu seulement 4 ans après la dernière et faisait suite à la démission du général de Gaulle.

Une abstention quasi-inexistante en 1958

En seconde position, l'élection présidentielle de 2017 a enregistré une très forte abstention. Sur l'ensemble des deux tours, 23,83% des Français ont fait le choix de s'abstenir.

L'élection présidentielle de 2002, qui a vu s'affronter au second tour Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, est celle qui a enregistré le troisième plus haut taux d'abstention. Mais l'année 2002 connaît le record d'abstention au premier tour du scrutin, avec 28,4% d'abstentionnistes.

En 1958, la première élection de la Ve République est celle qui a enregistré le taux d'abstention le plus bas. 0,58% des électeurs avaient alors fait le choix de s'abstenir. Cette élection a une seconde particularité, c'est la seule à n'avoir eu qu'un seul tour, puisque le suffrage universel direct pour l'élection présidentielle ne sera instauré qu'en 1962. Pour 1958, c'est un collège électoral qui avait la charge de désigner le président.

En 2022, le taux de participation à 12h était de 25,48% contre 28,54% en 2017. A Paris l'abstention est très forte et la question d'un nouveau record se pose.