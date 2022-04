Valérie Pécresse appelle les Français à une «aide d'urgence pour boucler le financement de sa campagne»

Arrivée cinquième au premier tour de la présidentielle avec 4,8% des suffrages exprimés, soit en-deçà du seuil des 5% permettant à un candidat d'être remboursé de ses frais de campagne, la LR Valérie Pécresse a lancé, ce lundi 11 avril, un retentissant appel aux dons.

«La situation financière de ma campagne est désormais critique, nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettaient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'Etat. Sept millions manquent pour boucler cette campagne. [...] Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, je lance un appel national aux dons» a ainsi déclaré la candidate Les Républicains.

«Il en va de la survie des Républicains, et au-delà de la survie de la droite républicaine», a poursuivi la présidente de la région Ile-de-France, alors que le remboursement de ces 7 millions d'euros doit être effectué pour le 15 mai prochain.

En plus de ses soutiens et de ceux qui ont «privilégié le vote utile», Valérie Pécresse a également demandé l'aide des «Français qui défendent le pluralisme politique et la liberté d'expression».

Hier, c'est le candidat Europe Écologie Les Verts (EELV) Yannick Jadot qui avait sollicité les Français pour le remboursement de sa campagne.

Il était arrivé sixième avec 4,6% des voix, juste derrière Valérie Pécresse.