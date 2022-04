Livret A : quelle sera l'augmentation à partir du 1er mai ?

Une première dans l'histoire du Livret A. Deux mois après un premier relèvement, son taux de rémunération pourrait être une nouvelle fois revu à la hausse le 1er mai prochain. La raison : l'accélération de l'inflation due à la guerre en Ukraine.

Au 1er février 2022, le taux du Livret A était passé de 0,5% à 1%. Mais le contexte actuel pourrait amener la Banque de France à le relever une nouvelle fois. Ce dernier pourrait alors plafonner à plus de 1,25%.

Ce nouveau coup de pouce serait en réalité une première historique dans l'histoire du Livret A. Car il est prévu que la révision du taux de placement du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ne peut intervenir qu'à deux reprises au cours de l'année. A savoir le 1er février et le 1er août.

Cependant depuis juillet 2021, le gouverneur de la Banque de France est en droit de recommander une modification anticipée du taux d’intérêt les 1er mai et 1er novembre, sans attendre les dates habituelles. Et ce, si «la variation de l’inflation ou des marchés monétaires est très importante», peut-on lire sur le site du ministère de l'Economie.

Et comme c'est le cas actuellement en France avec la guerre en Ukraine. En effet, dans une étude publiée en mars par l'Insee, les prix ont grimpé de 4,5% en l'espace d'un an.

En France, 54,9 millions de personnes détiennent aujourd'hui un Livret A. Et chacun de ces Livrets contient en moyenne 5.500 euros. D'ailleurs, il s'agit du troisième placement préféré des Français, derrière le compte courant et l'assurance vie.