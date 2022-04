Affaire Jonathan Daval : nouvelle décision concernant les indemnités demandées par la famille d’Alexia Fouillot

L’affaire du meurtre d’Alexia Fouillot n’en finit plus de se prolonger. Ce jeudi doit être dévoilée la décision de la chambre des appels correctionnels concernant les demandes d’indemnités de la famille de la victime.

Plus de deux ans après la condamnation de Jonathann Daval (21 novembre 2019), reconnu coupable du meurtre de sa femme et puni de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la question des intérêts qu’il doit verser est à nouveau sur la table.

En première instance, en mai 2021, une décision lui avait imposé la somme de 165.000 € à verser aux proches d’Alexia. Ceux-ci avaient immédiatement fait appel, car ils réclamaient beaucoup plus.

Au total, ce sont près de 600.000 euros que les membres de la famille de la victime souhaitent recevoir, rapporte L'Est républicain : 150.000 euros pour les parents (ils en avaient reçu 50.000 euros) et 60.000 euros pour perte commerciale concernant leur café, 100.000 euros pour la sœur, idem pour son mari (18.000 euros et 8.000 euros alloués l’an dernier). A cela s’ajoutent des frais de succession de 20.500 euros.

La médiatisation au cœur des demandes

La bataille judiciaire menée la famille tourne essentiellement autour du préjudice de médiatisation. Or, ce préjudice n’a pas été retenu par le jugement de première instance. L’avocat des parties civiles, Me Portejoie, estime que Jonathann Daval est le seul responsable de celle-ci autour de l’affaire, et que ses clients ont par la suite donnés des interviews uniquement pour se défendre. Le représentant du condamné, Me Briquet, pointe de son côté que les deux parties sont responsables et que la souffrance ressentie par la famille ne peut pas être mise sur le compte de la médiatisation.

En parallèle de la question des indemnités se trouve un autre enjeu : celui de la maison du coupe Daval, où s’est déroulé le meurtre. Celle-ci appartient pour moitié à Jonathann, pour moitié aux ayants droits d’Alexia. Estimée à 170.000 euros mais ramenée àune valeur de 150.000 euros, à cause d’une «moins-value», les proches de la victime aimerait la récupérer. Le condamné ne souhaitant pas céder sa part, la famille d’Alexia aimerait que les indemnités infligées au meurtrier prennent en compte la somme qu’il leur faudra débourser pour la racheter.