Présidentielle 2022 : climatisation, décor, cadrages… Tout savoir sur le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen de demain soir

Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours qui opposera les deux finalistes de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se tient demain, mercredi 20 avril, à 21h.

Il s'agit du premier débat auquel participera le président de la République, qui a refusé d'échanger avec ses concurrents avant le premier tour. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous politique capital.

16 caméras mais des plans de coupe limités

Seize caméras, dont une grue de 12 mètres, seront utilisées pour les différents plans. Concernant ceux «de coupe» (lorsque le réalisateur montre le candidat qui ne parle pas), ils vont être utilisés dans des cas bien précis, dévoile Le Parisien.

Ainsi, il sera possible de voir la réaction d’un des candidats aux propos de l’autre, mais les moments où il cherchera quelque chose dans ses notes resteront invisibles. En 2017, Marine Le Pen avait particulièrement pâti de ces plans, où elle semblait perdue dans ses feuilles. Les équipes des deux adversaires ont accepté ce changement.

Ecart de 2,5m entre les candidats, les présentateurs en retrait

Les bureaux des deux candidats, face-à-face, seront séparés par un espace de deux mètres et demi. Emmanuel Macron et Marine Le Pen y seront déjà assis lorsque l’émission commencera. Ils pourront y poser leurs fiches, mettre un verre d’eau dans un petit espace prévu à cet effet sous la table et auront la possibilité de voir en temps réel les décomptes des temps de parole. En revanche, ils n’auront aucun «retour antenne» (les images en direct de l’émission).

Les présentateurs de la soirée, Léa Salamé pour France Télévisions et Gilles Bouleau pour TF1, seront installés assez loin des deux candidats, à quatre mètres d’eux. De sorte qu’ils n’entreront pas vraiment dans leur champ de vision et qu’aucun des finalistes de la présidentielle n’ait la tentation de s’adresser à eux plutôt qu’à son adversaire.

Une clim à 19 °C

Le plateau ne sera pas équipé de climatiseurs individuels, mais une température générale de 19 °C a été validée par les deux camps. Un ingénieur en charge de la clim sera même présent sur place et un groupe électrogène de secours est prévu.

Petite anecdote révélée par nos confrères, en 2007, Nicolas Sarkozy avait réglé la sienne à 18 degrés et Ségolène Royal à 22 °C, faisant chauffer les vidéos projecteurs placés derrière elle.

Trois tirages au sort différents

Les candidats, ou leurs équipes, procéderont à trois tirages au sort différents, avant le début de l’émission. Le premier, dès mardi, réalisé par l’Arcom (ex CSA), doit déterminer qui parlera en premier. Le second, mercredi à leur arrivée dans le studio d’enregistrement, désignera quelle loge occupera chacun (elles sont pratiquement de même taille). Le dernier permettra de savoir quelle place ils occuperont sur le plateau.

Bleu et beige champagne, couleurs du débat

L’arrière-plan de la soirée sera assuré par énorme écran de près de 4m de haut et 30,5m de large. Une reconstitution de la cour de l’Elysée était initialement prévue, mais la proposition n’a pas été validée par les équipes des candidats. Trois autres leur ont été avancées, toutes comportant deux couleurs principales : le bleu et le beige champagne. Le détail est important, car il permet aux candidats de prévoir la tenue qu’ils porteront.

Quelle audience ?

Le débat télévisé de l’entre-deux tours est une tradition depuis 1974. En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat de l’entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur l’ensemble des chaînes qui le diffusaient. Un score plus faible que lors des éditions de 2007 (20 millions) et 2012 (17,8 millions).