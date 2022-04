Qui est le général Jacques Langlade Montgros, le nouveau patron du renseignement militaire français ?

Limogé de son poste de directeur du renseignement militaire (DRM) en mars dernier pour sa mauvaise gestion de l’invasion russe en Ukraine, Eric Vigneaud a été remplacé par le général Jacques Langlade de Montgros ce mercredi 13 avril.

Originaire de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), le général Jacques Langlade de Montgros a été formé à l’académie militaire de Saint-Cyr entre 1988 et 1991. A la fin de sa formation, il a intégré le 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes (Hautes-Pyrénées).

Le militaire de 52 ans a gravi les échelons en obtenant les grades de colonel en 2008, puis de général de brigade en 2019 et de général de division en mars 2021. Dernièrement, il était à la tête de la 11e brigade parachutiste à Toulouse entre 2019 et 2021, avant de diriger la mission de l’Union européenne en République Centrafricaine jusqu'en février 2022.

Dans son nouveau rôle de directeur de la DRM, il aura pour mission de redorer le blason du renseignement français, vivement critiqué pour ses erreurs concernant l’invasion de la Russie en Ukraine. Le général Jacques Langlade de Montgros devra aussi poursuivre la transformation entreprise dans son service depuis un an afin d’adapter le renseignement militaire à l'intensification des crises et à la quantité exponentielle des données à traiter.

Une figure du renseignement français

Passé par les conflits armés de la Bosnie, du Rwanda, du Tchad, de la République centrafricaine et de l’Afghanistan dans les années 1990 et 2000, Jacques Langlade de Montgros a débuté sa carrière hors du terrain comme adjoint au conseiller communication du Cabinet du Chef d’Etat-major des Armées à Paris entre 2000 et 2002.

Il a fait son entrée dans le monde du renseignement en 2007 grâce à une affectation au bureau réservé du cabinet du ministre de la Défense, en charge des relations avec les services de renseignement du ministère, jusqu’en 2010. L’officier a ensuite poursuivi sa carrière comme chef du bureau renseignement du Centre de Planification et de Commandement des Opérations (CPCO) de 2015 à 2017, avant de collaborer dans la cellule opérations – relations internationales du cabinet de la ministre des Armées Florence Parly.

Le général Jacques Langlade de Montgros a également reçu deux distinctions honorifiques. La première, le titre d'Officier de la Légion d'Honneur, lui a été remise en 2013, et la seconde, le titre de Commandeur de l'Ordre national du Mérite, lui a été décernée en 2021.