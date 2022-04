DIRECT - Présidentielle 2022 : Éric Zemmour réclame une «coalition des droites» pour les législatives

Interviews, meetings, déambulations... Cette semaine politique sera très chargée avec mercredi le débat de l’entre-deux-tours opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, puis dimanche le second tour de l’élection présidentielle. Suivez toute l'actualité politique en direct.

17h01

Eric Zemmour, candidat d'extrême droite défait à la présidentielle, a réclamé mardi une "grande coalition des droites et de tous les patriotes" pour "bâtir une majorité" aux législatives de juin "contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon". Le candidat Reconquête! a appelé à voter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Mais il avait souvent dit auparavant ne pas croire aux chances de victoire de la candidate du RN.

Pour les législatives du 12 et 19 juin, l'ancien polémiste estime que la "campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle est marquée par l'émergence de deux grandes coalitions, l'une macroniste, l'autre islamo-gauchiste" autour de Jean-Luc Mélenchon, lance-t-il dans un communiqué transmis à l'AFP. "Je propose la création d'une grande coalition des droites et de tous les patriotes pour les prochaines législatives.

Je tends la main au Rassemblement national, aux Républicains qui refusent le macronisme et à Debout la France" de Nicolas Dupont-Aignan, ajoute Eric Zemmour. "J'appelle donc solennellement à l'union de toutes nos forces contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon", ajoute-t-il, en réclamant d'éviter les "querelles d'égos".

Dans un communiqué @ZemmourEric appelle à une coalition pour les législatives avec le RN, Debout la France de @dupontaignan et les LR « qui refusent le macronisme ». Après le 1er tour, @J_Bardella avait exclu « les alliances de partis ». — Gauthier Le Bret (@GauthierBret) April 19, 2022

13h22

Marion Maréchal, soutien d'Eric Zemmour pour le premier tour de l'élection présidentielle, annonce sur Twitter qu'elle rejoint le mouvement Reconquête, et annonce sa nomination comme vice-présidente exécutive du parti.

Après avoir soutenu @ZemmourEric à l’élection présidentielle, j’ai décidé d’adhérer au mouvement @Reconquete2022 et de m’y impliquer pleinement. J’ai donc le plaisir de vous annoncer ma nomination comme vice-présidente exécutive. [1/2] — Marion Maréchal (@MarionMarechal) April 19, 2022

7h14

Claude Chirac, fille de l'ancien président Jacques Chirac, et son époux Frédéric Salat-Baroux, ex-secrétaire général de l'Elysée, ont appelé mardi à ce que "pas une voix ne manque à Emmanuel Macron" face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

"Comme l'a dit Jacques Chirac durant toute sa vie, l'heure est au combat contre l'extrémisme", soulignent-ils dans une déclaration à l'AFP, et, "derrière un entre-deux-tours en apparence banalisé, la situation est infiniment plus grave qu'en 2017 et 2002", où le Front national (devenu Rassemblement national) s'était déjà hissé au second tour.

"Derrière le jeu de rôle de l'affrontement, Marine Le Pen et Eric Zemmour vont ensemble", mettent-ils en garde, et "l'extrême droite n'a pas deux visages mais deux faces".

6h29

Les deux finalistes de l'élection présidentielle se consacrent mardi à la préparation de leur duel télévisé du lendemain, un rendez-vous que Marine Le Pen avait complètement raté il y a cinq ans face à un Emmanuel Macron qui aura cette fois un bilan à défendre.