Gabriel Attal : «Marine Le Pen considère que la priorité pour nos policiers, c'est d'aller pourchasser des femmes qui portent le voile»

Interrogé sur le débat sur le port du voile, qui a fait irruption dans la campagne de l’entre-deux tours, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s’est attaqué à la proposition de Marine Le Pen.

«Elle considère que la priorité pour nos policiers c’est d’aller pourchasser des femmes qui portent le voile, pour les verbaliser», a-t-il dénoncé.

Et de souligner : «Je pense que nos policiers sont plus utiles pour la sécurité immédiate des Français, pour aller traquer les délinquants, les trafiquants de drogue et pour lutter contre l’insécurité».

Estimant que le voile est un «uniforme utilisé par les fondamentalismes islamiques», Marine Le Pen souhaite interdire le port du voile dans tout l’espace public. Elle prévoit notamment de sanctionner d’une amende les personnes portant le voile dans la rue.

Interrogé la semaine dernière lors d’un déplacement sur cette mesure qui fait polémique, Emmanuel Macron a marqué son opposition avec son adversaire pour le second tour de l’élection présidentielle.

Soulignant qu’aucun pays dans le monde n’a interdit le port du voile dans la rue, il a estimé que les «millions de nos compatriotes dont la religion est l’Islam doivent pouvoir vivre calmement dans notre pays». «Dans la rue, qu’une jeune fille porte le voile, n’est à mes yeux pas un problème, si c’est son choix», avait-il également déclaré, après un échange avec une jeune femme voilée.