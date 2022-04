Suspicion de travail dissimulé chez Deliveroo : le tribunal rend sa décision aujourd'hui

Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre aujourd'hui, mardi 19 avril, sa décision dans le procès pour travail dissimulé à l’encontre de Deliveroo France et trois de ses ex-dirigeants.

L’affaire avait été jugée en mars dernier durant une semaine, rappelle notamment Le Parisien. Le parquet avait requis une peine de 375.000 euros et un an de prison avec sursis pour deux ancien dirigeants.

Il est reproché à l’entreprise de livraison de repas à domicile d’avoir employé en tant qu’indépendants des livreurs qui auraient dû avoir le statut de salariés.

Lors du procès, le ministère public avait dénoncé ce système de «dissimulation systémique» qui a permis à la société de profiter de «tous les avantages de l’employeur», «sans les inconvénients», explique le média francilien.

Outre une amende et une peine de prison avec sursis à l'encontre de deux des trois anciens dirigeants, la procureure avait également requis que la décision de justice soit affichée et diffusée sur le site internet de Deliveroo et sur son application mobile.