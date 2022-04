Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron creuse un peu plus l'écart avec Marine Le Pen

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Dimanche 24 avril, les Français devront répondre à cette question lors du second tour de l'élection présidentielle. A trois jours de l'échéance, le dernier baromètre CNEWS/Opinionway, dévoilé ce jeudi 21 avril, place le candidat d'En Marche en tête des intentions de vote, à 57 %, contre 43 % pour sa rivale du Rassemblement national.

Le président sortant n'a cessé dernièrement de creuser l'écart. Au 15 avril dernier, les deux candidats étaient respectivement crédités de 53 et 47 % d'intentions de vote.

Emmanuel Macron a donc gagné quatre points et Marine Le Pen en a perdu autant, le tout en moins d'une semaine. A noter toutefois que 21 % des personnes interrogées lors de ce dernier baromètre n'ont pas exprimé d'intention de vote.

Le président sortant devance la candidate du Rassemblement national (RN) dans toutes les classes d'âge, mais est particulièrement plébiscité par les 65 ans et plus (65 %), les 50 ans et plus (62 %) ainsi que les 50-64 ans et les 35 ans et plus (58 %). Le duel est le plus serré chez les 35-49 ans, avec 51 % d'intentions de vote pour Emmanuel Macron et 49 % pour Marine Le Pen.

Un regard du côté des catégories socioprofessionnelles des interrogés nous apprend que les CSP+ et les inactifs prévoient majoritairement d'accorder leur vote à Emmanuel Macron, à 66 et 61 %. Les CSP- préfèrent en revanche Marine Le Pen, à 57 %.

La question du report de voix par rapport aux résultats du premier tour est évidemment cruciale. Selon les données du baromètre, 43 % de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon (LFI) lors du précédent scrutin choisiront Emmanuel Macron le 24 avril. Mais 25 % d'entre eux, donc un sur quatre, disent plutôt soutenir Marine Le Pen.

Le président sortant semble également pouvoir compter sur les électeurs de Yannick Jadot (EELV - 73 %) et Valérie Pécresse (LR - 60 %), alors que la candidate du RN sera a priori choisie par la majorité (88 %) des soutiens d'Eric Zemmour (Reconquête).

Ces chiffres, dans l'ensemble favorables au président sortant, ont toutefois été recueillis avant le débat d'entre-deux-tours, prévu ce mercredi 20 avril. S'il a peu de chances d'influencer ceux qui ont déjà fait leur choix, l'événement, suivi par 16 millions de téléspectateurs en 2017, pourrait convaincre certains indécis.

*Enquête réalisée du 19 au 20 avril sur un échantillon de 1.207 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française selon la méthode des quotas.