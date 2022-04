Présidentielle 2022 : qu’appelle-t-on le 3e tour ?

Les élections législatives, qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin, sont également appelés officieusement le «troisième tour de la présidentielle». L’occasion pour les partis d’obtenir le maximum de députés sur les 577 postes à pourvoir et ainsi peser sur l’Assemblée nationale.

La course à l’Elysée entre le président sortant Emmanuel Macron (LREM) et la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen (RN) n’a toujours pas livré son verdict. Cependant, la course au prochain scrutin a déjà été lancée ce mardi par le leader de la France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, arrivé à la troisième place du premier tour.

Au micro de BFM, le député de LFI a demandé aux Français de l'élire «Premier ministre» aux législatives, qu'ils choisissent Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ce dimanche.

Dans sa première déclaration publique depuis le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a invité les citoyens à voter pour une «majorité d'Insoumis» et de «membres de l'Union populaire» à ces élections.

imposer une cohabitation au vainqueur de la présidentielle

Le chef de file de LFI souhaite imposer une cohabitation au futur vainqueur de la présidentielle, avec lequel il exclut toute «négociation». Et ce, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.

Le député a d’ailleurs répété sa consigne de vote, donnée le soir des résultats du premier tour de la présidentielle : «pas une voix à Madame Le Pen». Pour lui, la candidate d’extrême droite incarne «la contradiction totale» avec son programme «d'harmonie».

Pour Jean-Luc Mélenchon, «la question de savoir qui est président à ce moment-là» de cohabitation ne compte pas à ses yeux, car «c'est le Premier ministre qui signe les décrets», ajoutant vouloir appliquer son programme à l’issue des législatives.