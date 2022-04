Présidentielle 2022 : pourquoi connaît-on les résultats dès 20h alors que les bureaux de vote viennent de fermer ?

Comme à chaque élection présidentielle, les Français découvriront à 20h le nom du prochain président sur leur poste de télévision. Explications.

Contrairement aux intentions de vote qui sont obtenues grâce à des sondages, les résultats de l'élection présidentielle sont estimés à partir du dépouillement des premiers bulletins.

En France, chaque grand média travaille avec son propre institut de sondage partenaire qui réalise sa propre estimation du résultat. Mais globalement, tous utilisent la même méthode.

«Chaque institut sélectionne des bureaux de vote qui forment un échantillon national, représentatif des résultats des dernières élections», explique Frédéric Micheau, directeur des études d’opinion de l'institut OpinionWay, partenaire de CNEWS. «Les bureaux de vote eux-mêmes sont très typés. Certains avec une forte sensibilité RN, d'autres plus favorables à Emmanuel Macron».

Entre 200 et 250 bureaux de vote analysés

OpinionWay étudie entre 200 et 250 bureaux de vote. Pour chacun d'entre eux, un enquêteur de l'institut vient assister au dépouillement. Dès 19h, heure de fermeture des premiers bureaux, il fait remonter les résultats des 100 premiers bulletins dépouillés, puis des 200, puis du total.

«On prend des bureaux de vote de taille moyenne, un millier de personnes environ, pour que le dépouillement puisse aller vite. On veut avoir rapidement le maximum de données pour produire une estimation la plus fiable possible. C'est une course contre la montre», souligne Frédéric Micheau.

Les chiffres relevés sont ensuite intégrés à un logiciel qui prend en compte les évolutions remarquées dans chaque bureau de vote par rapport aux élections précédentes pour donner une projection des résultats du dépouillement définitif.

L'estimation s'affine au cours de la soirée

Dès 19h45, les médias disposent d'estimations suffisamment fiables pour pouvoir les rendre public à 20h, heure de fermeture des derniers bureaux de vote. «Aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote», rappelle le site officiel vie-publique.fr.

«Ensuite, on fait autant d'estimations que nécessaire au fil de la soirée. Après 20h, on prend en compte dans l'échantillon les bureaux des grandes villes. Plus la soirée avance, plus l'estimation s'affine».

Le dernier mot revient au ministère de l'Intérieur, qui publie les résultats partiels puis définitifs, une fois que la totalité des bulletins de tous les bureaux de vote ont été dépouillés.