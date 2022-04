Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen : «en voulant l'union des droites, Eric Zemmour joue petit bras»

«En voulant l'union des droites, Eric Zemmour joue petit bras», a déclaré lundi sur CNEWS Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen.

«On n'y croit pas vraiment, on veut un rassemblement plus large sur l'échiquier politique», a-t-elle dit regrettant que le parti de Reconquête reste campée sur sa «marotte». Selon elle, Marine Le Pen conserve le leadership de l'opposition, «tout va se reconstruire autour d'elle, elle est à la tête de ce bloc populaire et social, c'est la seule qui pense que la Nation protège».

Peu après la publication des premiers résultats du second tour de l'élection présidentielle, Eric Zemmour, arrivé 4ème du premier tour avec 7,07% des voix, a fait part de sa «déception», soulignant que «c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen». Il a appelé à «l'union nationale en vue des législatives». «Le bloc national doit aussi s'unir et se rassembler», a-t-il dit.

Place donc désormais aux élections législatives, considérées par certains observateurs ou acteurs politiques comme un véritable «troisième tour» de l'élection présidentielle. Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juins prochains et permettront d'élire les 577 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale.