L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «La réforme des retraites sera-t-elle équitable ?»

Dans son édito de ce vendredi 29 avril, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, évoque la réforme des retraites avec le report de l'âge à 65 ans qui devrait être l'une des principales mesures du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron.

Oui on dirait bien et c’est une très bonne nouvelle puisqu’on a enfin compris qu’il faut repousser l’âge de départ à la retraite et qu’on ne peut pas avoir de moins en moins d’actifs pour financer de plus en plus de pensionnés… Mais il peut y avoir plusieurs loups dans cette réforme

Premier loup : le président annonce qu’il va supprimer les régimes spéciaux, est ce que cela veut dire changer le statut des nouveaux embauchés comme à la SNCF depuis la réforme de 2017 ? Mais on n’a pas entendu dans la campagne que les nouveaux embauchés des collectivités, des hôpitaux ou de l’éducation seraient embauchés dorénavant sous contrats privés. Rappelons que le régime de retraites des fonctionnaires d’Etat, locaux et hospitaliers est le principal régime spécial !

Cela change beaucoup de choses car les modes de calcul des pensions publiques et privées ne sont pas du tout les mêmes, les pensions des agents publics coûtent beaucoup plus chers à la collectivité que celles du privé et donc les déficits – dont la plupart sont cachés – et qu’on peut évaluer autour d’une 15 aine de milliards d’euros par an pour l’ensemble des régimes spéciaux du public - sont financés par nos impôts. Même s’il y a un report de l’âge, si on ne supprime pas tous les régimes spéciaux, y compris ceux des agents de l’Etat des collectivités et des hôpitaux , on garde des écarts de pensions très importants, de l’ordre de 20%, pour des carrières identiques

Par ailleurs, il n’est pas clair dans ce qui a été dit si les agents qui sont en catégorie active pourront continuer à partir plus tôt à la retraite…

Ce sont des agents qui peuvent partir beaucoup beaucoup plus tôt à la retraite que le commun des travailleurs, à 52 ans ou à 57 ans… 55 ans et 5 mois dans la police, 56 ans dans l’administration pénitentiaire, 60 ans et 6 mois pour les douanes… bref bien avant les 62 ans !!! Un peu comme les conducteurs de rames de la RATP qui partent à la retraite à 52 ans… En 2020, 13.700 agents publics de catégorie active sont partis à la retraite, c’est 1 départ sur 5

Clairement on n’en est pas sûrs !! déjà l’âge pivot avec un malus pour inciter à partir à 63 ans, il faut le rappeler, s’applique uniquement aux retraites complémentaires des salariés du privé…

Alors il y a de fortes chances pour que les 65 ans s’appliquent surtout aux salariés du privé aussi. N’a-t-on pas entendu des ministres dire que les aides-soignants, les infirmiers ne seraient pas concernés et certains commentateurs expliquer que c’était une réforme pour les pensions privées ? on peut d’autant plus s’inquiéter du fait que des critères de pénibilité devraient être ajoutés et que les syndicats vont tout faire pour que ces critères s’appliquent au maximum au secteur public (ils le demandent dejà !). Soyons donc vigilants dans les mois qui viennent afin que le report de l’âge à 65 ans s’applique aussi aux salariés du public.