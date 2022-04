La députée LREM Coralie Dubost épinglée pour la gestion de ses frais de mandat

Restaurant de plage, vêtements,... La députée de l'Hérault aurait utilisé de l'argent public pour des dépenses personnelles. Des révélations compromettantes pour l'élue LREM à quelques semaines des législatives, qui se défend d'avoir aujourd'hui remboursé l'intégralité des frais.

À quelques semaines des élections législatives, la députée de l'Hérault Coralie Dubost est visée par une enquête de Mediapart sur des avances de frais de mandat «qui ne rentraient pas dans le périmètre» des dépenses autorisées par l'enveloppe parlementaire.

Coralie Dubost a également été épinglée pour la gestion humaine de ses collaborateurs parlementaires, selon un rapport transmis en 2021 au déontologue de l'Assemblée nationale, et dont l'AFP a eu connaissance. Il lui serait reproché d'avoir imposé «des tâches relevant de la sphère personnelle», ou encore des propos jugés «dévalorisants».

Néanmoins, les instances de l'Assemblée ont procédé à l'inspection des comptes de Coralie Dubost, en 2018 et 2019, de façon aléatoire. En 2021, une «alerte collective» d'anciens collaborateurs a mené à une enquête interne de la cellule anti-harcèlement du Parlement.

1.500 à 2.000 de dépenses vestimentaires mensuelles

Concernant les frais jugés irrecevables, il s'agirait de «dépenses vestimentaires mensuelles selon une fourchette de 1.500 à 2.000 euros». Les montants auraient été utilisés sur des sites web comme Showroom privé, The Kooples ou Vente privée. Des faits que l'élue explique dans l'article. «Je ne mets pas les mêmes affaires dans ma vie perso et dans ma vie de mandat». Les dépenses seraient des «avances de trésorerie, quand vous avez besoin d'un truc en dernière minute et que vous n'avez pas votre carte perso sur vous».

Le rapport liste également des paiements dans un restaurant de plage à Palavas-les-Flots (Hérault) et dans un établissement cinq étoiles. Cette fois-ci, Coralie Dubost avance des «temps de travail comme de team building en équipe». Assurant avoir remboursé les frais incriminés, sans pour autant préciser les montants exacts, la députée aurait contracté plusieurs emprunts, dont un de 6.000 euros en 2017.

Pour rappel, chaque député dispose d'un salaire sous trois formes : une indemnité de base de 5.623,23 euros, auxquels s'ajoutent une indemnité de résidence de 168,70 euros et une de fonction de 1.447,98 euros. Outre ces sommes, les élus bénéficient d'une "avance de frais de mandat" d'un montant de 5.373 euros.