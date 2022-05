Le chef des négociateurs socialistes se dit «à quelques pas d'un accord historique» avec La France insoumise

Les discussions entre le Parti socialiste et La France Insoumise seraient sur le point d’aboutir à un accord pour les élections législatives, selon Pierre Jouvet, chargé des négociations chez les socialistes.

«Nous sommes à quelques pas d'un accord historique, il reste certains réglages», a-t-il indiqué ce mardi au micro d’Europe 1. «J'espère qu'on va y parvenir, car on a tous le sentiment de construire quelque chose d'historique», a-t-il insisté. Les discussions continuent ce mardi sur «le contenu programmatique, les enjeux stratégiques, la répartition des circonscriptions», a précisé Pierre Jouvet. Il a aussi assuré que le PS serait «respecté» dans cet accord, notamment sur des sujets comme la laïcité ou l'Europe.

Dans le cas où l’accord serait signé entre les deux partis, Pierre Jouvet estime qu’il serait «tout à fait normal» que Jean-Luc Mélenchon devienne le Premier ministre qui la coalition de gauche remporte la majorité à l’Assemblée nationale, fort d’avoir récolté près de 22 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle.

Il a cependant rappelé que malgré ce rapprochement, le Parti socialiste et La France insoumise ont des désaccords, et que cet accord ne signifie pas une dissolution du PS au sein d’un bloc d’extrême gauche. «Je considère justement que ce serait toute la force et tout l'apport du Parti socialiste dans cette coalition, de faire un bloc central de gauche, progressiste et écologiste, ce n'est pas une question d'extrême», a-t-il expliqué. «On est en train de s'apercevoir que les gauches ne sont pas si irréconciliables que cela», s’est-il félicité.

Pierre Jouvet a toutefois confirmé : «Bien sûr que nous soumettrons l'accord au débat», mardi soir lors du bureau national du PS.

Si Europe Écologie-Les Verts a déjà signé un accord avec La France insoumise et que le Parti socialiste semble lui emboîter le pas, les discussions sont toujours en cours avec le Parti communiste et le Nouveau Parti anticapitaliste.