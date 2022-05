Législatives 2022 : le «V» de la Victoire, la gauche unie dévoile un nouveau logo

Le paysage politique français compte désormais une nouvelle union à gauche. La Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) espère obtenir la majorité lors des prochaines élections législatives les 12 et 19 juin prochains.

Pour y arriver, cette nouvelle coalition engendrée par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, à laquelle se sont ralliés le PS, le PCF et EELV, doit convaincre les Français.

Quoi de mieux qu’un nouveau logo en guise de signe de ralliement ? Depuis quelques heures, les candidats, responsables politiques, militants et sympathisants prennent la pose avec le signe «V» sur les réseaux sociaux.

— Aurélien Taché (@Aurelientache) May 6, 2022

À demain, pour la Convention législatives de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale ! #NUPES pic.twitter.com/c9n6kCyikM

— Ugo Bernalicis φ (@Ugobernalicis) May 6, 2022

Prêt pour la convention de la nouvelle union populaire écologique et sociale de demain ! V de la victoire ! #Melenchon1erMinistre #MelenchonMatignon #NUPES et #UgoABeauvau ? pic.twitter.com/Dese9pPn89

— Sandrine Rousseau (@sandrousseau) May 7, 2022

Le V de Victoire !



À demain pour la première convention de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.



Les 12 et 19 juin prochains, faisons entrer le peuple de gauche dans l'hémicycle et au gouvernement !#NUPES pic.twitter.com/BkAGxQwu3B

— Clémentine Autain (@Clem_Autain) May 6, 2022