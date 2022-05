David Le Bars sur l'agression au couteau devant un collège de Marseille : «ce qui me choque c’est que la qualification de terrorisme ne soit pas retenue»

«Ce qui me choque dans l'agression au couteau devant un collège de Marseille, c’est que la qualification de terrorisme ne soit pas retenue», a déclaré ce jeudi dans la matinale de CNEWS, David Le Bars, secrétaire général SCPN UNSA.

«La qualification retenue ce n'est pas le terrorisme. Pourtant le terrorisme c'est une définition simple : c'est l'usage de menaces de violences ou de violences à des fins politiques ou religieuses», a-t-il expliqué.

Selon les éléments de l'enquête, l'auteur de l'attaque a dit avoir agi au nom de dieu. «Il a dit cela, il se présente devant une école, il poignarde un père de famille devant ses propres enfants, devant les autres élèves, devant une école... Il me semble quand même que les faits tels qu'ils sont commis ressemblent fortement à du terrorisme», a souligné David Le Bars.

L'hypothèse terroriste écartée par les enquêteurs

Et de poursuivre : «ce qui compte c'est que cette personne soit écartée de la société et je ne doute pas que la justice va passer. Et si c'est le discernement, ça sera la médecine psychiatrique».

Après les faits, les enquêteurs ont rapidement écarté l'hypothèse terroriste. Une source policière avait précisé à l'AFP qu'il n'y avait rien à signaler «côté religion ou radicalisation». Le suspect souffre de troubles psychologiques depuis plusieurs semaines. Selon ses parents, il était «en arrêt pour cette raison et avait disparu du domicile depuis 48 heures». Depuis son arrestation, il a été interné en psychiatrie.