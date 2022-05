Paris : pourquoi un hélicoptère Super Puma va-t-il survoler la BnF ce samedi ?

Ne soyez pas surpris si vous apercevez un hélicoptère survoler la capitale ce samedi 14 mai. L'opération – validée par la préfecture de police de Paris – doit permettre de remplacer des éléments de climatisation sur le toit de la Bibliothèque François Mitterrand (BnF).

Dans la matinée ce samedi, un hélicoptère biturbine de type Super Puma a en effet été autorisé par la préfecture de police de Paris (PP) à survoler la capitale, et plus particulièrement le quai François Mauriac, dans le 13e arrondissement de Paris, «à une altitude de 1.500 pieds, soit 450 mètres».

#Information | Ce samedi 14 mai, un hélicoptère survolera le 13e arrondissement de #Paris dans le cadre d'héliportage d'éléments de climatisation sur le toit de @laBnF.



La circulation et l'accès au public seront interdits sur certains axes.



+ d'infos dans notre communiqué pic.twitter.com/WoKlbw0BG5 — Préfecture de Police (@prefpolice) May 11, 2022

Une autorisation exceptionnelle – les hélicoptères étant censés respecter des couloirs de navigation situés au-dessus de la Seine et du boulevard périphérique – afin d'accéder à l'un des toits de la BnF. Là, une société spécialisée doit procéder à «l'héliportage d'éléments de climatisation».

Une opération toutefois loin d'être anodine, puisque, «pour des raisons de sécurité», la circulation ainsi que l'accès au public seront interdits sur certains axes. Notamment sur l'avenue Raymond Aron dans sa totalité et sur l'avenue de France, entre l'avenue Raymond Aron et l'avenue Alphonse Boudard, et ce, «durant toute la durée des opérations», précise la PP.

Ce n'est pas la première fois que des entreprises spécialisées sont autorisées à réaliser de telles opérations à l'aide d'hélicoptères. En 2020, un hélicoptère avait déjà servi à héliporter des éléments de climatisation sur le toit d'un immeuble du quartier d'affaires de La Défense (92).