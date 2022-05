Démission de Jean Castex : le monde politique rend hommage à l'ancien Premier ministre

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé sa démission de Matignon ce lundi 16 mai. Dans la foulée, un grand nombre de personnalités politiques ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Petit tour d'horizon des premières réactions.

En premier lieu, le chef de l'Etat Emmanuel Macron a remercié son Premier ministre. «Merci à Jean Castex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble», a-t-il déclaré sur Twitter .

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022

Avec un «bon vent Jean», le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a remercié le désormais ancien Premier ministre «d’avoir servi la France et gouverné le pays pendant près de deux ans avec humanité, efficacité, loyauté, et une énergie épatante».

Bon vent Jean ! Merci d’avoir servi la France et gouverné le pays pendant près de deux ans avec humanité, efficacité, loyauté, et une énergie épatante ! Mes sentiments reconnaissants les plus respectueux @Jeancastex. pic.twitter.com/eauO2OFemi — Richard Ferrand (@RichardFerrand) May 16, 2022

De même, le ministre de la Santé, Olivier Véran a souligné sa capacité à «surmonter les crises et créer un lien unique avec les Français».

Jean Castex a su surmonter les crises et créer un lien unique avec les Français. À l’écoute et au travail, ce fut un honneur d’être à ses côtés.



Merci Monsieur le premier ministre. — Olivier Véran (@olivierveran) May 16, 2022

Puis, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, a également remercié le Premier ministre. «Un très grand honneur d'avoir travaillé 2 ans avec Jean Castex, homme engagé avec un sens de l'écoute.»

Un très grand honneur d'avoir travaillé 2 ans avec @JeanCASTEX homme engagé avec un sens de l'écoute. Merci de tout le travail de terrain au plus près des besoins de tous pic.twitter.com/c3UMgChGb6 — Sophie Cluzel @s_cluzel) May 16, 2022

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est également fendu d'un tweet. «Merci Jean Castex, chef d’équipe efficace au service de la France et de nos concitoyens au cours de ces deux dernières années. Un serviteur de notre État et de ses valeureux agents», a-t-il écrit sur Twitter.