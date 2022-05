Elisabeth Borne Première ministre : les réactions de la classe politique

Elisabeth Borne a été nommée pour remplacer Jean Castex, en poste comme Premier ministre français depuis près de deux ans, ce lundi 16 mai. Cette nomination a suscité des réactions mitigées, à droite comme à gauche de l’échiquier politique.

Peu de temps après sa nomination, Emmanuel Macron s'est adressé à sa nouvelle Première ministre sur Twitter par un «ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d'agir sans relâche pour les Françaises et les Français.»

Chère @Elisabeth_Borne , Madame la Première ministre, Écologie, santé, éducation, plein-emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité : ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d’agir sans relâche pour les Françaises et les Français.

Le leader LFI Jean-Luc Mélenchon a dénoncé «une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique» en réaction à la nomination d’Elizabeth Borne au poste de Première ministre. Il a aussi proposé à cette dernière un débat sur son bilan et la politique qu’elle souhaitait mettre en œuvre dans les prochains mois.

L’eurodéputée LFI Manon Aubry a pointé du doigt le bilan de la femme de 61 ans, en poste au ministère de la Transition écologique dès 2019 puis ministre de l’Emploi depuis 2020.

La patronne du Rassemblement national Marine Le Pen a critiqué la décision prise ce lundi par Emmanuel Macron, montrant son «incapacité à rassembler» et la poursuite de «sa politique de mépris, de déconstruction de l’Etat, de saccage social, de racket fiscal et de laxisme».

En nommant Elisabeth Borne comme Premier Ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de racket fiscal et de laxisme.

Le député LR et candidat à la dernière présidentielle Eric Ciotti a regretté ce choix porté à gauche selon lui, évoquant «une technocrate socialiste».

Le président de la région PACA Renaud Muselier s’est félicité de la nomination d’Elisabeth Borne au poste de Première ministre, évoquant «une excellente nouvelle pour la France».

Le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a salué cette nomination, évoquant «une femme de cœur et de conviction».

Une femme de cœur et de conviction, un parcours républicain exemplaire, une réformatrice par le dialogue dans les transports, l’écologie et l’apprentissage, l’expérience de l’entreprise et de l’État, candidate aux législatives : bienvenue et bonne chance @Elisabeth_Borne !

