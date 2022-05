Remaniement : les ministres qui pourraient rester au gouvernement

Pour sa première mission en tant que Première ministre, Elisabeth Borne doit nommer son gouvernement. Si certains ministres de Jean Castex ont d’ores et déjà annoncé leur retrait de la vie politique, d’autres pourraient conserver une place dans ce futur gouvernement.

Très proche d’Emmanuel Macron, Gabriel Attal a marqué les différents gouvernements du quinquennat du chef de l’Etat.

Député des Hauts-de-Seine, puis secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, puis du Premier ministre, Gabriel Attal a multiplié les interventions en tant que porte-parole du gouvernement. Un rôle chargé, dans un contexte sanitaire parfois critique.

Cette proximité avec le chef de l’Etat et son expérience pourrait ainsi permettre à Gabriel Attal de prendre du grade et, pourquoi pas, obtenir un ministère.

Si elle est candidate aux élections législatives dans la 6e circonscription de l’Essonne, Amélie de Montchalin, qui a officié en tant que secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes, puis comme ministre de la Transformation et de la Fonction publique, pourrait être conservée au sein du gouvernement d’Elisabeth Borne.

Lundi, Amélie de Montchalin a félicité Elisabeth Borne pour sa nomination à Matignon, vantant ses qualités de «femme d’Etat, de convictions, et de résultats».

Une femme d’Etat, de convictions, et de résultats. C’est ce qui résume le mieux @Elisabeth_Borne, et c’est ce dont notre pays a besoin. Tous mes vœux de réussite chère Elisabeth, pour toi, et pour notre pays ! pic.twitter.com/xnHbCGIKuF

