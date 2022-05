Nouveau gouvernement : tout savoir sur Isabelle Rome, nouvelle ministre en charge de l’Égalité femmes-hommes

Le nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne a été dévoilé ce vendredi 20 mai, et si certains noms conservent leurs postes, il y a tout de même eu quelques modifications et des nouveautés, dont Isabelle Rome nommée ministre en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Une grande cause qui devrait à nouveau être au coeur de ce second quinquennat d’Emmanuel Macron. Comme attendu, ce vendredi 20 mai, les caméras étaient braquées vers Matignon pour l’annonce du nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne.

A cette occasion, les Français ont pu entendre qu'Isabelle Rome succède à Élisabeth Moreno au poste de ministre en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes. Un sujet dont Emmanuel Macron avait promis en mars dernier d’en faire «la grande cause de son nouveau quinquennat, s’il était réélu», comme lors de son premier mandat.

#Gouvernement | Sur proposition de la Première ministre, le président de la République a nommé madame Isabelle Rome ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l’égalité des chances. @Elysee @gouvernementFR @RomeIsabelle pic.twitter.com/PECfGYUxU4 — Ministère chargé de l'égalité (@egalite_gouv) May 20, 2022

La nouvelle ministre paraît plutôt bien formée pour continuer la mission, puisque le 1er juin 2018, elle avait été nommée haut-fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes au ministère de la Justice.

Carrière dans la justice

Avant cela, Isabelle Rome, qui est née le 29 avril à Bourg-en-Bresse, a débuté sa carrière en 1987 à Lyon, en tant que juge de l’application des peines, puis secrétaire générale de la présidence et juge d’instruction.

Devenue ensuite cheffe de la prévention de la délinquance à la Délégation interministérielle à la ville en 1998, à partir des années 2000, elle a enchaîné comme conseillère technique de la Garde des sceaux, vice-présidente chargée de l’instruction à Amiens, juge des libertés et de la détention à Pontoise, et présidente des cours d’assises à la cour d’appel de Versailles.

Parallèlement, la nouvelle fonctionnaire de Matignon, s’est investie à travers des associations d’aide dédiées aux détenus, aux toxicomanes ou encore aux réfugiés. Elle a également animé des débats dans les quartiers, allant à la rencontre des plus jeunes. En 2002, elle avait fondé dans l’Oise, l’association Femme de Libertés, qu’elle a présidé durant douze années.

De plus, Isabelle Rome, possède un goût prononcé pour l’écriture puisqu’elle est auteure de quelques ouvrages, comme «Vous êtes naïve, Madame le juge», qui est son premier livre publié en 2012.