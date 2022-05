Nouveau gouvernement : tout savoir sur Olivia Grégoire, pressentie pour devenir porte-parole

Alors qu’Elisabeth Borne a été choisie par Emmanuel Macron pour être la Première ministre du début de son second mandat, l'annonce de son nouveau gouvernement est imminente. Olivia Grégoire, l’actuelle secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire, est pressentie pour en être nommée porte-parole.

Elle pourrait récupérer un poste très exposé. D’ici à cet-après midi, les Français connaitront les noms des ministres qui feront partie du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Celui d’Olivia Grégoire, 43 ans, se murmure parmi eux. L’occasion de se pencher sur le parcours de celle qui est depuis le 26 juillet 2020, secrétaire d’État chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire.

Née le 30 septembre 1978 à Paris, Olivia Grégoire a suivi un cursus scolaire dans l’établissement privé catholique, le lycée Sainte-Marie de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine donc (92). Après avoir obtenu sa licence d’histoire en 1999, elle est ensuite diplômée de l’Institut d’études politiques (Science Po Paris) en 2001 puis de l’ESSEC, l’année suivante.

Entre 2002 et 2005, Olivia Grégoire a été chargée de mission auprès du Premier ministre, qui à cette époque était Jean-Pierre Raffarin. Elle a ensuite été une proche conseillère de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé et des Solidarités de 2005 à 2007.

À partir de 2017, elle s’est rapprochée du parti La République en marche, et devient porte-parole de celui-ci à l’Assemblée nationale, puis Vice-présidente de la commission des Finances, jusqu’en 2020.

Élue députée le 18 juin 2017, Olivia Grégoire a lancé le 19 mai dernier sa nouvelle campagne électorale à l’occasion des législatives de cette année, toujours dans la douzième circonscription de Paris.

C’est parti : hier soir se tenait la soirée de lancement de ma campagne législative dans la #circo7512 et celle de @Amiel_David_.





Très émue de nous y voir aussi nombreux et soudés. Un immense merci à toutes les personnes présentes, on se revoit vite à #Paris15 et #Paris7 ! pic.twitter.com/0xAcQWvB1J

— Olivia Gregoire (@oliviagregoire) May 19, 2022