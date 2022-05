Nouveau gouvernement : tout savoir sur Olivier Dussopt, nommé ministre du Travail

Jusqu'ici ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt a été nommé, ce vendredi 20 mai 2020, ministre du Travail dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne.

Il est réputé pour être loyal et un «bon soldat». «Bon exécutant», «sérieux», «discret» : s'il n'a pas été un ministre très en vue du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, cantonné à des portefeuilles techniques, l'ex-socialiste Olivier Dussopt a gagné ses galons de cavalier de la majorité, et a été nommé vendredi ministre du Travail.

En charge également du Plein emploi et de l'Insertion, il aura aussi à traiter du délicat dossier des retraites, même si l'intitulé de son portefeuille ne le précise pas. «Les chantiers sont nombreux et je les mènerai dans la concertation», a-t-il tweeté peu après sa nomination.

Merci au Président de la République et à la Première ministre pour la confiance qu'ils me témoignent en me nommant Ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Cette confiance m'honore et m'engage.



Les chantiers sont nombreux et je les mènerai dans la concertation.

— Olivier Dussopt (@olivierdussopt) May 20, 2022