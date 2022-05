Nouveau gouvernement : Tout savoir sur Pap Ndiaye, nouveau ministre de l’Éducation nationale

L’historien français Pap Ndiaye a été nommé ce vendredi ministre de l’Éducation nationale du nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne.

Une entrée en politique inattendue. Le spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis Pap Ndiaye entre au gouvernement d’Elisabeth Borne en tant que ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Né à Antony dans les Hauts-de-Seine, Pap Ndiaye est agrégé d’histoire, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, et depuis 2021, directeur du Palais de la Porte dorée et directeur du musée de l’Histoire de l’immigration.

Diplomé de l’École des Hautes études en Sciences sociales (EHESS), de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et de l’Université de Virginie (aux États-Unis), il est notamment spécialiste des questions des droits civiques au XXe siècle, et s’intéresse particulièrement aux situations minoritaires en France, à l’histoire et à la sociologie des populations noires.

Plutôt positionné à gauche, Pap Ndiaye avait signé une tribune dans l’Obs en 2012 pour appeler à voter pour François Hollande.

Frère de l'écrivaine Marie Ndiaye (Prix Goncourt 2009 pour son livre «Trois femmes puissantes», NDLR), l'universitaire avait suscité une certaine polémique en juin 2020 sur le dossier brûlant des violences policières.

Interviewé sur France Inter, Pap Ndiaye avait déclaré que «l’attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique, et depuis longtemps.»

Pap Ndiaye sur le silence des autorités françaises : "Cela ne me surprend pas, parce que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique depuis longtemps" #le79inter pic.twitter.com/MZHkoE5naZ — France Inter (@franceinter) June 4, 2020

Il va donc prendre la suite de Jean-Michel Blanquer, dont l’action a été particulièrement critiquée par le corps enseignant, notamment concernant la réforme du baccalauréat, la mise en place de Parcoursup, ou encore la gestion de la crise du coronavirus à l’école.