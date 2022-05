Législatives 2022 : Elisabeth Borne en déplacement dans le Calvados

La nouvelle Première Ministre était en déplacement dans le Calvados où elle est candidate aux législatives dans la sixième circonscription, samedi 21 mai. Un déplacement aux allures de campagne.

Élisabeth Borne, désormais dotée du titre de Première Ministre depuis le 16 mai, s’est déplacée dans le Calvados avec pour objectif d’aller à la rencontre du monde rural. Elle s’est rendue, avec son suppléant Freddy Sertin, dans une exploitation agricole de vaches à Bernière-le-Patry.

La Première Ministre a poursuivi, avec une sécurité renforcée correspondant à son nouveau statut, au contact des commerçants et des habitants au sud-ouest la ville caennaise.

Enfin, sa visite s’est terminée à Chicheboville où se tenait une journée éco-responsable. Un parcours loin d’être anodin pour la Première Ministre qui sera en charge de défendre la planification écologie au cours de son mandat.

Un grand objectif

En s’adressant aux habitants, élus, éleveurs et éleveurs, elle a évoqué la Guerre en Ukraine et son impact sur les exploitations. Cette dernière a aussi abordé l’importance de son déplacement dans le cadre de sa mission, «Je suis dans la phase où j’ai besoin, c’est important pour moi, d’écouter les problématiques, les difficultés et les questions que se posent les habitants, les exploitations agricoles, les chefs d’entreprise et les élus», a-t-elle expliqué à France 3. L’objectif est grand pour l’ancienne ministre du Travail.

Avec les législatives qui débutent dans quelques jours, elle se doit de convaincre le plus grand nombre pour s’assurer une longévité à Matignon. Les résultats qu'elle obtiendra seront primordiaux pour ses jours à la tête du gouvernement d'Emmanuel Macron.