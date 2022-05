Nigeria : maisons et boutiques brûlées après une nouvelle accusation de blasphème contre l'islam

Plusieurs maisons et boutiques ont été incendiées dans une ville du nord du Nigeria par une foule en colère, faisant des blessés, après de nouvelles accusations de «blasphème» dans cette région à majorité musulmane, a indiqué ce samedi la police locale.

Les troubles ont éclaté en début de soirée vendredi dans la ville de Warji, dans l'Etat de Bauchi, lorsque «des jeunes en colère ont incendié 6 maisons et 7 boutiques, faisant plusieurs blessés», a affirmé le porte-parole de la police Ahmed Mohammed Wakili dans un communiqué.

Selon la police, cette attaque fait suite à des accusations de «blasphème» portées contre une femme âgée de 40 ans après des messages publiés sur les réseaux sociaux.

La foule qui était à sa recherche s'en est prise à son quartier après avoir découvert qu'elle avait été mise en sécurité par des voisins, selon des habitants.

Un sujet sensible

Le blasphème est un sujet très sensible dans le pays le plus peuplé d'Afrique, qui est divisé de manière presque égale entre le sud, majoritairement chrétien, et le nord, majoritairement musulman.

Les tensions entre communautés ont connu une escalade depuis le lynchage à mort la semaine dernière d'une étudiante chrétienne accusée de «blasphème» par ses camarades de classe dans l'Etat de Sokoto.

L'affaire a suscité l'indignation à travers le pays et de nombreux appels ont été lancés pour que les coupables soient traduits en justice. Dans la foulée, la police avait indiqué avoir arrêté deux suspects.