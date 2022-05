Eric Zemmour : «Emmanuel Macron court après Jean-Luc Mélenchon»

Invité de la matinale de CNEWS, Eric Zemmour, président du mouvement Reconquête, a dénoncé la dérive de tous les partis politiques, y compris de la majorité présidentielle, vers un supposé «islamo-gauchisme» de Jean-Luc Mélenchon.

«Jean-Luc Mélenchon a accouché d’un peuple islamo-gauchiste», a taclé le candidat aux législatives et président de Reconquête Eric Zemmour ce lundi sur le plateau de CNEWS.

«Emmanuel Macron court après Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen court après Jean-Luc Mélenchon, LR se soumet à Emmanuel Macron qui court après Jean-Luc Mélenchon», a-t-il estimé, dénonçant un «basculement» du paysage politique «vers l’islamo-gauchisme».

Alors qu’il tente d’ancrer durablement son parti Reconquête dans la paysage politique français via les élections législatives à venir, auxquelles il est lui-même candidat dans le Var, Eric Zemmour a affirmé qu’il est «le seul pôle de résistance à ce mouvement de l’islamo-gauchisme».

Une façon, comme il l’a laissé entendre plus haut, de se démarquer du Rassemblement national et de Marine Le Pen, qui refusent toujours de nouer la moindre alliance avec son camp pour les législatives, malgré les appels d’Eric Zemmour afin de former un bloc identitaire, voire de rassembler l’ensemble de la droite au sein d’un même mouvement, pour faire face au nouveau pôle de gauche Nupes et à celui constitué autour d’Emmanuel Macron.