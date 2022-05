Camille Pascal sur l'affaire Abad : «Ce qui m'inquiète, c'est que même si la justice passe ou tranche, la suspicion demeure»

Invité de Laurence Ferrari dans La Matinale de CNEWS ce mardi 24 mai, Camille Pascal, ancien conseiller de Jean Castex, a réagi à la polémique affectant Damien Abad, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées, accusé de viols.

A peine nommé, le gouvernement est affecté par une polémique, visant Damien Abad. Sur CNEWS, Camille Pascal, ancien conseiller de Jean Castex, s’est interrogé sur l’impact de telles accusations.

Le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées est visé par deux plaintes pour viol par une femme de 34 ans et pour des faits qui auraient été commis il y a dix ans. Ces plaintes ont été classées et n'ont pas permis l'ouverture d'une enquête. Un nouveau signalement est par ailleurs analysé par la justice.

En rappelant le principe de la présomption d'innoncence concernant cette affaire, Camille Pascal a estimé que «même si la justice passe ou tranche, le seul fait qu'il y ait une plainte maintient la suspicion».

«C'est ce qui m'inquiète dans ce débat. On rentre dans une zone de flou qui est une zone de non-droit. Les juges d'instruction ont considéré qu'il n'y avait pas de faits suffisants pour ouvrir une instruction», poursuit Camille Pascal.

L'ancien bras droit de Jean Castex a estimé que «dès lors que vous avez été l'objet d'une plainte, vous êtes au fond un suspect permanent». Il conclut en expliquant qu'il «trouve cela inquiétant pour notre société et pour le droit».