Pont de l’Ascension : les prévisions trafic de Bison futé

Avec le jeudi férié de l’Ascension, de nombreux Français vont pouvoir profiter d’un week-end prolongé de quatre jours. Attention toutefois à la circulation parfois très dense entre mercredi et dimanche.

Les routes françaises vont être chargées ces prochains jours, avec le week-end prolongé du pont de l’Ascension. La circulation sera très difficile dès ce mercredi, selon Bison Futé, dans le sens des départs. Il est conseillé aux usagers de quitter ou traverser l’Île-de-France avant midi pour ne pas se retrouver dans les embouteillages. L’autoroute A7 entre Lyon et Orange sera aussi particulièrement chargée, ainsi que la A8 entre Aix-en-Provence et Fréjus.

La journée de jeudi sera également classée en rouge dans le sens des départs, avant une accalmie vendredi 27 et samedi 28, où toute la France sera en vert dans le sens des départs comme des retours.

Pour les automobilistes, le plus difficile sera le retour dimanche. La journée est classée en noir, dans tout l’Hexagone, par Bison Futé. Il est vivement conseillé d’éviter la A11 entre Nantes et Paris de 10h à 19h, la N12 entre Saint-Brieuc et Rennes de 11h à 20h, la A8 entre Fréjus et Aix-en-Provence de 10h à 20h, ou encore la A10 entre Poitiers et Paris de 11h à 21h.

Comme pour tout trajet sur autoroute, le gouvernement conseille aux usagers de rester à l’écoute des informations routières via la station 107.7 FM.