Ligue des champions : un rat pousse un journaliste espagnol à interrompre son direct en plein Paris

C'est une scène cocasse qui a eu lieu devant Notre-Dame de Paris, en marge de la finale de la Ligue des champions. Un journaliste espagnol venu couvrir l’événement pour l'émission culte du football hispanique «El chiringuito» a été interrompu par... un rat.

Alors qu'il se trouvait devant la célèbre cathédrale, sur l'Ile de la Cité, un journaliste espagnol a littéralement interrompu son direct après avoir vu un rat, provoquant l'hilarité sur le plateau du talk-show culte et grotesque du football hispanique «El chiringuito».

entre affolement et hilarité

Sur la vidéo, le journaliste arrête de parler, demande à son cameraman de filmer le rat. Le tout avec des petits bruitages de dessin animé. Retour en Espagne, où les journalistes en plateau feignent d'être écœurés, paraissent affolés, poussent des cris et au final, hurlent de rire. Faisant référence au célèbre dessin animé «Ratatouille».

FLASH - #Paris : En plein direct, un journaliste #espagnol a été interrompu par un rat... Ce dernier a choisi de rester discret et a fui.. En plateau à #Madrid, les cris se sont multipliés, ne croyant pas cette scène #possible dans la ville-lumière. (SF) #liguedeschampions pic.twitter.com/6fHQsTT3Hi — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) May 27, 2022

Mais attention à ne pas prendre les cris de ces journalistes trop au sérieux. En Espagne, l'émission «El chiringuito» – animée par Josep Pedrerol et diffusée tous les soirs du dimanche au jeudi – est en effet bien connue pour son ambiance «café du commerce» et ses nombreux débordements, portés par de fougueux chroniqueurs et une mise en scène exagérée.

D'autant plus que la scène n'est pas spécialement étonnante, puisque les petits rongeurs vivent en nombre dans les bosquets de l'Ile de la Cité, entourée de la Seine. De plus, dans les quartiers en travaux, comme c'est le cas pour Notre-Dame de Paris, il est très courant que les rats soient visibles en surface. Et si la vidéo force à sourire, elle n'a pas dû surprendre les Parisiens.

Celle-ci a tout de même été vue par plus d'un demi-million de personnes sur Twitter ce dimanche, en seulement quelques heures puisqu'elle a été tournée samedi soir et a immédiatement été diffusée sur le réseau social vers 21h.