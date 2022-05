Jacques Bouthier accusé de viols sur mineure : Assu 2000 remplace son PDG

Jacques Bouthier, ex-PDG du groupe Vilavi, anciennement Assu 2000, avait démissionné de ses fonctions à la suite de son incarcération sur fond d'accusations de viols sur mineure, le 21 mai dernier. Ce mardi, le groupe d'assurances a annoncé avoir trouvé son remplaçant.

Sa position était intenable. Mis en examen et incarcéré le 21 mai dernier, dans le cadre d'une enquête pour «traite des êtres humains» et «viols sur mineure», Jacques Bouthier n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions de président au sein de la société de courtage Vilavi, ex-Assu 2000. Ce mardi 31 mai, l'entreprise a donc nommé un remplaçant.

Il s'agit de David Guyonnet qui, selon un communiqué publié par le groupe, occupait précédemment le poste de directeur général délégué. Il a été désigné PDG de Vilavi lors d'une assemblée générale qui a également acté la démission de Jacques Bouthier.

Elle «met un terme à toutes ses activités et responsabilités au sein du groupe Vilavi et dans l'ensemble des marques et sociétés rassemblées au sein de l'entité», précise le communiqué.

Une cellule d'écoute ouverte

Pour rappel, Jacques Bouthier, âgé de 75 ans, a été mis en examen avec cinq autres personnes, pour des chefs de «traite des êtres humains à l'égard de mineur et tentative, viols sur mineure de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur» et «agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans».

L'ex-chef d'entreprise est également soupçonné d'«association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d'images pédopornographiques».

Dans ce contexte, le groupe Vilavi a indiqué qu'une cellule d'écoute et de soutien psychologique a été mise en place «pour recueillir la parole et accompagner les salariés», en France et au Maroc.