Législatives 2022 : Jean-Luc Duret, candidat LREM dans la Meuse, ne veut pas être élu

Candidat LREM dans la 5e circonscription de la Meuse, Jean-Luc Duret a appelé ses électeurs à ne pas voter pour lui pour les prochaines élections législatives.

Une situation insolite et inédite. «Je vous demande de ne pas voter pour moi. Je vous l'accorde c'est un peu compliqué», a exhorté le candidat LREM de la 5e circonscription de la Meuse, Jean-Luc Duret, qui ne veut pas que les électeurs votent pour lui quand bien même il se trouve lancé dans la course aux législatives.

Pour nous permettre de comprendre ce «renoncement», ce dernier indique que les conditions pour qu'il puisse «représenter officiellement la majorité n'étaient pas réunies».

Et pour cause : pour ces élections législatives, la République en Marche avait tout d'abord privilégié un autre candidat dans cette circonscription, à savoir Patrick François. Sauf que Patrick François a été contraint de se retirer de la course : cet ancien directeur Grand-Est de la Caisse des dépôts a en effet été déclaré inéligible par les services préfectoraux.

Résultat, Jean-Luc Duret a déposé sa candidature en urgence : «J’ai appris ça le vendredi 20 mai à 16 h, soit deux heures avant la fin du dépôt des candidatures. On m’a donc conseillé de déposer la mienne», a expliqué le candidat.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là : le consultant agricole a finalement appris que la majorité présidentielle a décidé d'investir sans le prévenir Anne Bois, la suppléante de Patrick François.

En conclusion : La République en Marche a placé dans deux candidats dans la 5e circonscription de la Meuse. «Les délais administratifs pour retirer ma candidature étaient dépassés», fait valoir Jean-Luc Duret, qui ne souhaite pas «diviser les voix démocrates sur un trop grand nombre de candidats», et appelle donc les électeurs à ne pas voter pour lui.