Marine Le Pen réagit aux signes religieux jugés plus nombreux à l'école : «l'objectif des islamistes est d'imposer les règles de la charia»

Concernant les «tenues islamiques» dont le port dans les écoles françaises est dénoncé par le journal l'Opinion, Marine Le Pen évoque un «plan politique». Dans la Matinale de CNEWS ce vendredi, elle assure que «l'objectif est d'imposer les règles de la charia».

Invitée de la matinale de CNEWS ce vendredi 3 juin, Marine Le Pen a réagi à la récente publication du journal l'Opinion, qui dénonce une «épidémie» de «tenues islamiques» dans les écoles françaises. Selon l'ancienne candidate RN à l'élection présidentielle, cela relève d'un «plan politique».

La question a été soumise à Marine Le Pen après qu'Emmanuel Macron a lui-même été interpellé à ce sujet hier, lors de son déplacement à Marseille. «Comme sur toute matière, quand il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure», avait répondu le président de la République, réclamant «de la vérité, de la clarté sur tous les chiffres» afin qu'il n'y ait «aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme».

Des «réclamations islamiques»

Avant de poursuivre : «Ensuite je veux que la loi de la République s'applique [...] pour tous les élèves dans nos écoles, il n'y a pas de signes religieux, quels qu'ils soient».

Mais, pour Marine Le Pen, la majorité présidentielle se montre «hypocrite» à ce sujet puisqu'elle a «refusé de voter» une «loi déposée à l'Assemblée contre le burkini». La cheffe de file du RN estime que ce maillot de bain n'est «qu'une étape» dans les «réclamations islamiques».

«L'objectif est d'imposer une culture qui n'est pas la nôtre et, pour les islamistes, d'imposer les règles de la charia», insiste-t-elle. Marine Le Pen en est convaincue : seule la «loi de lutte contre l'islamisme» qu'elle porte avec le RN est capable d'interdire «tous les éléments de cette appropriation».