Marine Le Pen sur les incidents au Stade de France : «Un ministre ne peut pas mentir comme l'a fait Gérald Darmanin»

Alors que la polémique ne semble pas s'essoufler autour de la gestion des incidents en marge de la finale de la Ligue des Champions samedi au Stade de France, Marine Le Pen (RN) a vivement critiqué le ministre de l'Intérieur ce vendredi matin sur CNEWS, estimant qu'«un ministre ne peut pas mentir comme l'a fait Gérald Darmanin».

La députée RN du Pas-de-Calais s'est également demandée «comment l'on peut renouveler la confiance à un ministre qui a si lourdement échoué». Et d'ailleurs, «qui a fait plus grave qu'échouer», précise-t-elle. Pour Marine Le Pen, Gérald Darmanin «a totalement nié la réalité de ce qui s'est passée aux abords du Stade de France et ça, c'est impardonnable».

«Le syndrome de Cologne»

Pour l'élue du RN, Gérald Darmanin «a menti éhontément et il a continué à mentir devant la commission du Sénat, il refuse de voir l'évidence que j'appelle le syndrome de Cologne, c'est-à-dire qu'à partir du moment les actes de délinquance sont commis par des bandes issues de l'immigration et bien, elle n'existe pas».

A travers cette formule de «syndrome de Cologne», Marine Le Pen évoque la ville allemande qui n’avait pas voulu reconnaître des agressions de femmes, parce qu’elles avaient été perpétrées par des migrants.