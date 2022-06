Législatives 2022 : Pour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a «zéro chance d’être Premier ministre»

A quelques jours du premier tour des élections législatives, et alors que la Nouvelle union populaire, écologique et sociale progresse dans les sondages, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, est catégorique : Jean-Luc Mélenchon n’a aucune chance d’être Premier ministre.

Le chef des Insoumis bientôt à Matignon ? «Zéro chance», a estimé Marine Le Pen ce mercredi, dans une interview accordée à Europe 1. La cheffe de file du Rassemblement national a même enfoncé le clou, déclarant : «Jean-Luc Mélenchon a moins de chance d’être Premier ministre que moi de gagner au Loto sans jouer».

Marine Le Pen sur Jean-Luc Mélenchon : "Il y a toujours eu une forme de complaisance dans les rédactions pour ce personnage (...) Il a moins de chance d'être Premier ministre que moi de gagner au Loto sans jouer"#Europe1 pic.twitter.com/gcJEsOg6Og — Europe 1 (@Europe1) June 8, 2022

Marine Le Pen estime qu’il n’y a aucune chance que la Nouvelle union populaire, économique et sociale (Nupes) obtienne une majorité de siège de l’Assemblée nationale. Elle a dénoncé le «mensonge» de Jean-Luc Mélenchon à ses électeurs, qui a affirmé depuis la fin de l’élection présidentielle qu’il serait Premier ministre.

Ensemble en tête des sondages

La coalition de gauche s’affiche cependant comme l’un des principaux opposants au mouvement Ensemble, celui d’Emmanuel Macron, alors que la campagne du Rassemblement national peine à décoller.

Selon plusieurs sondages, la majorité présidentielle arriverait en tête du nombre de sièges aux législatives, sans pour autant être assurée de décrocher la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Selon le baromètre Ifop-Fiducial pour LCI, Ensemble pourrait recueillir 250 à 290 députés, la Nupes entre 195 et 230, Les Républicains entre 40 et 55 députés, et le Rassemblement national entre 20 et 45 sièges. Des projections qui sont bien loin des résultats obtenus par le RN à l’élection présidentielle.

Un autre sondage Harris Interactive–Toluna pour Challenges présente un paysage sensiblement différent avec une majorité présidentielle largement en tête avec des projections de 285 à 335 sièges contre 120 à 184 députés pour la Nupes.