Législatives 2022 : pourquoi y a-t-il 577 députés à l’Assemblée ?

Alors que le premier tour des élections législatives 2022 aura lieu demain, dimanche 12 juin, les Français vont se rendre aux urnes pour choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale. Mais pourquoi y a-t-il 577 députés ?

Un chiffre et une explication. Les Français sont appelés aux urnes demain, dimanche 11 juin, pour choisir leurs députés. En France, l'hémicycle de l'Assemblée nationale compte 577 députés. Un nombre qui peut sembler avoir été choisi au hasard puisqu’il a été fixé en 1986 sur décision du président François Mitterrand avant d’être entériné par une loi constitutionnelle en juillet 2008.

Pourtant, le nombre de députés dans un territoire a bien une explication. Il est en effet déterminé par la population de ce dernier. Ainsi, plus un département est peuplé, plus il comptera de circonscriptions et donc de députés.

Par exemple, le département du Nord est le plus peuplé de France, il compte 21 circonscriptions et représente donc 21 des sièges au palais Bourbon. À l’inverse, le département de la Lozère qui est le moins peuplé ne compte qu’une seule circonscription, les électeurs de ce département n’auront donc qu’un seul député.

577 députés, un chiffre trop élevé ?

Pour certaines personnes, le nombre de députés français est trop élevé. Cependant, le changer s’avère être une tâche compliquée. Si l’on décide de réduire le nombre de députés à un par département, par exemple, cela avantagerait les départements les moins peuplés au détriment des autres.

Pour pouvoir réduire le nombre de députés tout en conservant le principe de représentation proportionnelle, il faudrait alors entièrement revoir le système de circonscriptions et refaire l’ensemble du découpage électoral.

Dans l’Ancien régime, les députés ont atteint le nombre de 1.000 après un arrêt du Roi en Conseil en 1788.