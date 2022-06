Législatives 2022 : vers un record d'abstention ?

En constante progression lors des dernières élections législatives, le taux d’abstention devrait battre un nouveau record lors du premier tour de ce dimanche 12 juin.

Le record d‘abstention établi lors des législatives 2017 menacé. D’après une estimation OpinionWay pour CNEWS et Europe 1, l’abstention finale au premier tour des élections législatives atteindrait 52,5% en fin de journée.

Si l'estimation @opinionway pour @CNEWS et @Europe1 de l'abstention (52,5%) était confirmée, plus de 25,6 millions de personnes inscrites sur les listes électorales n'auraient pas voté.#legislatives2022 — Frédéric Micheau (@FMicheau) June 12, 2022

En cas de confirmation des chiffres avancés par Opinionway, le nombre total de personnes ayant opté pour l’abstention serait supérieur à 25 millions, selon les calculs de Frédéric Micheau, le directeur général adjoint de l’institut de sondage.

Une hausse de l’abstention continue depuis 2007

Le précédent record d’abstention lors du scrutin législatif a été établi en 2017 avec un taux de 51,3%. A cette époque, lors de l’estimation réalisée à 17h, le taux de participation s’élevait à 40,75% contre 39,42% ce dimanche à la même heure.

Cette tendance abstentionniste lors des élections législatives a pris de l’ampleur en 2007 avec un taux d’abstention fixé à 39,6%, avant de croitre à 42,7% en 2012 et de s’envoler à 51,3% en 2017.

Des disparités marquées selon les régions

Ciblant essentiellement les catégories populaires et les jeunes, l’abstention a donné lieu à quelques disparités sur le plan géographique dans l’Hexagone pour ces élections législatives. Dans le détail, le département le plus touché par ce phénomène a été la Seine-Saint-Denis, avec un taux de participation à 27,72% à 17h, suivi du Val d’Oise (32,04%) et de la Moselle (32,41%).

A l’inverse, le taux de participation le plus élevé à 17h a été recensé dans le Lot (52,37%) et dans les Pyrénées-Atlantiques (50,42%).