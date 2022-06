Législatives 2022 : voici les candidats élus dès le premier tour

A l'issue du premier tour des élections législatives, ce dimanche 12 juin, cinq députés sont d'ores et déjà élus.

Ils sont à compter sur les doigts d'une seule main : ce dimanche 12 juin, 5 candidats aux élections législatives ont été élus dès le premier tour, soit un de plus qu'en 2017. Quatre d'entre eux sont des Insoumis (LFI) issus de la Nupes et tous ont réuni plus de 50% des suffrages exprimés dans leur circonscription.

Yannick Favennec-Bécot, Horizons, 3e circonscription de Mayenne

A 64 ans, Yannick Favennec-Bécot, député sortant, est parvenu à se faire réélire pour un 5e mandat dès le premier tour (57,13%).

Interrogé par le Courrier de la Mayenne après sa victoire, il s'est réjoui de voir les électeurs lui renouveler «la confiance que nous avons su bâtir durant un certain nombre d'années».

Alexis Corbière, LFI, 7e circonscription de Seine-Saint-Denis

Egalement député sortant, Alexis Corbière a été largement élu dès le premier tour des législatives en recueillant 62,94% des voix.

Un score confortable qui le distingue nettement de la candidate investie par la majorité présidentielle : Marie-Laure Brossier a obtenu 15,99% des suffrages exprimés.

Danièle Obono, LFI, 17e circonscription de Paris

Avec 57,07% des voix, Danièle Obono s'est imposée dans la 17ème circonscription de Paris, qui concerne les 18e et 19e arrondissements. Un score largement supérieur à celui de Kolia Bénié, la candidate Ensemble! (19,91%).

Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a félicité la députée sur Twitter : «Superbe, une femme politique attaquée, insultée de tous côtés par tous les racistes, toujours debout au combat. Merci aux Parisiens !».

Sarah Legrain, LFI, 16e circonscription de Paris

Sarah Legrain, issue de LFI, est arrivée en tête des suffrages (56,51%) dans la 16e circonscription de Paris, qui se situe sur une partie du 19e arrondissement.

Le député LREM sortant, Mounir Mahjoubi, était en place depuis 2019. Il n'était pas candidat à sa réélection.

Sophia Chikirou, LFI, 6e circonscription de Paris

Située sur les 11e et 20e arrondissements, la 6e circonscription de Paris a élu Sophia Chikirou avec 53,74% des voix.

Cette conseillère régionale d'Ile-de-France, proche de Jean-Luc Mélenchon, a ainsi devancé le sénateur macroniste Julien Bargeton (25,62%).